Battlefield 1 - Kann ein Gewehr wirklich einen Panzer auseinandernehmen?

Kann ein solcher Panzer wirklich von einem Gewehr bedroht werden?

In Battlefield 1, das die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges als Setting erwählt hat, sind Panzer zwar nicht sonderlich häufig anzutreffen, können aber ganze Schlachtfelder beherrschen. Daher ist das Panzergewehr, das der Sturmsoldat ausrüsten kann, im Spiel eine außerordentlich wichtige Waffe, um den gepanzerten Kolossen beizukommen. Ein Schuss richtet hier oft schweren Schaden an, mehrere Treffer lassen einen Panzer sogar explodieren. Aber war die Waffe im historischen Weltkrieg wirklich so effektiv, wie sie im Spiel gezeigt wird?

Ein Youtuber und Waffenfan hat sich dieser Frage angenommen und mit einem Panzergewehr auf die Wandverkleidung eines MkIV-Tanks der britischen Armee aus dem Ersten Weltkrieg geschossen. Es ist ein spannendes Experiment, das ihr euch hier anschauen könnt:

Tatsächlich scheint Battlefield 1 also nicht zu übertreiben: Das Panzergewehr konnte die Panzerung eines Tanks durchbrechen und eine ernsthafte Bedrohung für die Besatzung an Board darstellen.

Wieder was gelernt!