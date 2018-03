Battlefield 2018 - Angeblicher Leak deutet auf Koop-Modus & episodische Kampagne hin

Battlefield soll dieses Jahr fortgesetzt werden und angeblich heißt das Spiel dann Battlefield 5. Bisher gibt es diverse Leaks und Gerüchte zu dem neuen Teil, aber nur wenig handfeste Informationen. Beispielsweise wurde zwar offiziell bestätigt, dass der Shooter noch dieses Jahr erscheint. Aber ob das Spiel von EA und DICE dann auch wirklich im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, bleibt noch abzuwarten. Jetzt gibt es neue Gerüchte, die sich um den Aufbau der Story-Kampagne sowie Koop-Elemente drehen.

Episodische Kampagne mit einzelnen, kleineren Stories

Im Discord-Channel des YouTubers und Battlefield-Insiders Drakesden sind einige vermeintliche Neuigkeiten zu Battlefield 5 aufgetaucht. Demnach soll sich die Story-Kampagne ungefähr wie die in Battlefield 1 spielen und mehrere, voneinander getrennte Geschichten erzählen. Das bestätigen offenbar auch die Quellen von VentureBeat. Zuerst hieß es noch, Battlefield 5 drehe sich ausschließlich um Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Angeblicher Leak deutet Koop-Modus an

DICE arbeitet an Koop-Optionen für das nächste Battlefield, so viel scheint festzustehen. Während in dem angeblichen Leak nur von speziellen, zufällig generierten Conquest-Missionen die Rede ist, erklären die Quellen von VentureBeat, dass da noch mehr gehen könnte. Möglich wäre zum Beispiel, die Kampagne komplett im Koop spielbar zu machen. DICE sei sich auch im Klaren darüber, dass viele Fans einen Splitscreen-Modus für den Couch-Koop fordern.

So wünsche ich mir ... Battlefield 2018:

Stimmt ab über Setting, Modi, Klassen & mehr

Lootboxen kommen offenbar, aber nur kosmetisch

Zu guter Letzt wird auch noch berichtet, dass es in Battlefield 5 Mikrotransaktionen und Lootboxen geben soll. Allerdings sollen sie sich auf kosmetische Items beschränken. Bei all diesen angeblichen Leaks handelt es sich nach wie vor um unbestätigte Gerüchte, ihr solltet sie also mit Vorsicht genießen.

Was erwartet ihr vom nächsten Battlefield?

Battlefield 1: Turning Tides - Artworks aus dem dritten DLC ansehen