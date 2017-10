BioShock 4 - Stellenausschreibungen könnten auf neuen Teil hindeuten

Möglicherweise kommt irgendwann in näherer Zukunft ein weiteres BioShock-Spiel auf den Markt. Soweit, so unspektakulär und auch nicht unbedingt etwas Neues. Aber jetzt legen einige neue Stellenausschreibungen nahe, dass ein mögliches BioShock 4 gerade in die Gänge kommt (beziehungsweise BioShock 3, wenn BioShock Infinite nicht als offizieller, dritter Teil gezählt wird). Entwickler sowie Publisher 2K Games sucht nämlich neue Leute. Aber nicht irgendwelche, sondern solche mit ganz spezifischen Fähigkeiten – für ein ganz bestimmtes, bisher unangekündigtes "AAA-First Person-Actionspiel".

Es sieht aus, als handele es sich dabei um Stellenausschreibungen für ein neues 2K-Studio, das sich in Novato, Kalifornien befindet. Wer sich als Lead Campaign Designer bewerben will, sollte "es lieben, an der Schnittstelle zwischen Story und Design" zu stehen:

"Du hast eine Leidenschaft für Spiele, die eine Symbiose zwischen beidem herstellen und du bist motiviert von der Idee, wiederhallende, emotionale Erfahrungen durch Gameplay zu kreieren."

In der Lead Technical Artist-Ausschreibung ist von "atemberaubenden, Story- und System-basierten Erlebnis" die Rede, sowie einer "neuen und fantastischen Welt". Die Aufgabe des Lead AI Engineers bestehe darin, KI und Storytelling miteinander zu verknüpfen.

2K besitzt nur zwei große First Person-Shooter-Franchises: Borderlands und BioShock. Die Details in den Stellenausschreibungen klingen allerdings sehr viel mehr nach dem, was wir aus früheren BioShock-Spielen kennen als nach Borderlands. Außerdem arbeitet Gearbox allem Anschein nach an Borderlands 3 und sucht sich seine Mitarbeiter selbst. In Novato war außerdem früher 2K Marin beheimatet, das Studio, das die Entwicklung von BioShock 2 geleitet hat und von dem es hieß, dass es zukünftige BioShock-Spiele angehen würde.

Glaubt ihr auch, dass es sich bei dem unangekündigten Spiel um eine neues BioShock handeln könnte?

