Bioware - EA kündigt komplett neues Action-Adventure an

Bioware (Baldur's Gate 2, Dragon Age: Origins, Mass Effect) arbeitet an einer neuen IP

Bioware zeichnet für einige der großartigsten Rollenspiele der Gaming-Geschichte verantwortlich. Aber trotzdem soll die neue IP, an der die Entwickler arbeiten, ein Action-Adventure werden. Genauer: Laut EA soll der neue Bioware-Titel sogar fundamental verändern, wie wir über Action-Spiele denken. Aber die Qualitäten des Studios in Sachen Story und Charakter-Entwicklung werden das Spiel demnach ebenfalls zu etwas Besonderem machen. (via DualShockers)

Auf dem Quartals-Finanztreffen von EA hat CEO Andrew Wilson unter anderem versprochen, dass die neue Bioware-IP zum Ende des Fiskaljahres 2018 erscheint, also noch vor dem 31. März 2018. Das neue Franchise habe das Potenzial, ein großes, globales Publikum anzusprechen. Uns erwarten demnach nicht nur eine neue IP, sondern auch "neue Konzepte, neue Gameplay-Mechaniken" und natürlich auch neue Geschichten in einem komplett neuen Universum.

Das neue Bioware-Spiel soll zwar ein Action-Titel, aber definitiv kein Action-RPG werden:

"Was wir immer häufiger sehen, ist die Verschmelzung unterschiedlicher Genres, also dass großartige Komponenten einer Vielzahl von unterschiedlichen Genres in einzelnen Spielen zusammenkommen."

"Wenn du an dieses Spiel denkst, solltest du an die großartige Charakter-Entwicklung und den Storyline-Fortschritt denken, für die Bioware bekannt ist. Aber in einer Welt großartiger Action und noch größerer Abenteuer, was eine der größeren Kategorien im Spiel sein wird."

Also scheint der Fokus auf Action und Adventure-Elementen zu liegen. Offenbar spielt aber auch der Multiplayer-Aspekt eine große Rolle:

"Dieses Spiel hat das Potenzial, fundamental die Art und Weise zu erschüttern, wie Leute über einen Action-Titel denken, indem es Freunde zusammenbringt, um auf berauschende Art zu spielen."

Da sind wir natürlich schon mal extrem gespannt, was da wohl auf uns zukommt und halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Was erhofft ihr euch von dem neuen Bioware-Spiel?

