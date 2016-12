Birthdays the Beginning - 15 Minuten Gameplay zur PS4-Göttersimulation des Harvest Moon-Schöpfers

Birthdays the Beginning

Die Ära der Göttersimulationen ist eigentlich schon seit Jahren vorbei, doch mit Birthdays the Beginning wagt sich der Harvest Moon-Schöpfer Yasuhiro Wada gemeinsam mit den Entwicklern von Arc System Works an das schwierige Genre. Falls ihr euch gefragt habt, wie wir in dem kommenden PS4- und PC-Titel das Leben erschaffen können, dürft ihr euch jetzt über neues Gameplay-Material freuen.

In einem rund fünfzehnminütigen Video, das zudem auf einen Zeitraffer setzt, sehen wir, wie wir in Birthdays the Beginning unsere würfelförmige Welt mit Ufern, Gebirgen, Ozeanen oder Wüsten versehen können, um das perfekte Ökosystem zu schaffen.

Je nach Temperatur, Flora und anderen Faktoren, schalten wir so über 300 Lebewesen frei, die wir unserer Sammlung hinzufügen können. Manche Tiere entstehen nur unter bestimmten Bedingungen, also müssen wir stets am Feintuning der Welt arbeiten, um das Erscheinen einer neue Spezies zu fördern.

Birthdays the Beginning erscheint bei uns am 12. Mai 2017 für PS4 und PC.