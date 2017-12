Bloodborne - Dataminer entdecken geschnittene Dialoge

Dataminer haben momentan viel Spaß mit FromSoftwares Bloodborne. Seit Anfang Dezember finden sie unbekannte Charaktere und Bossgegner im Code des Spiels, die es allerdings nie in das finale Action-Rollenspiel geschafft haben. Neben den bisher unbekannten Figuren und Gegnern tauchte nun noch eine ganze Menge an geschnittenen Dialogen auf.

Mehr: Bloodborne - Spieler entdeckt 3 Jahre nach Release verschollen geglaubtes Monster

Ein Bloodborne-Fan auf Reddit hat das komplette Skript in eine PDF verwandelt, dank der wir nun nachlesen können, was uns in Bloodborne entgangen ist. Zu den Charakteren, die im eigentlichen Spiel weniger zu sagen hatten als geplant, gehören unterschiedliche NPCs wie Laurence, Master Willem, Gehrman, Gilbert und mehr.

Wenn ihr euch durchlesen wollt, was sie zu sagen gehabt hätten, wären sie nicht der Schere von FromSoftware zum Opfer gefallen, dann findet ihr hier die PDF. Praktisch: Unverwendete Untertitel wurden gelb hinterlegt, alles was grün gekennzeichnet wurde, wären Audio-Dialoge gewesen. Alle Charaktere sind in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, ihr könnt gleich zu eurem Favoriten springen und nachlesen, was er oder sie noch so zu sagen gehabt hätte. Neben eher belanglosen Sprüchen finden sich dort außerdem ein paar Informationshäppchen, die gerade Lore-Freunden gut gefallen könnten.

Mehr: From Software - Gerücht: "Phantom Wail" statt Bloodborne 2, Martial Arts-RPG im Azteken-Setting

Zuletzt teaserte FromSoftware ein bisher noch unbekanntes Spiel, an dem das Studio aktuell arbeitet. Es gibt Vermutungen, dass es sich dabei um Bloodborne oder aber um Tenchu handeln könnte.