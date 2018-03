Bluepoint Games - Nächstes Projekt wieder ein PS4-Remake, noch größer als Shadow of the Colossus

Die Entwickler von Bluepoint Games entwickeln sich langsam aber sicher zu Sonys hauseigenen Experten für gelungene Remastered-Versionen und Neuauflagen. Nach Uncharted: The Nathan Drake Collection und Gravity Rush Remastered konnte das Studio zuletzt mit dem PS4-Remake von Shadow of the Colossus unter Beweis stellen, dass sie ihre Sache verstehen. Diesen Trend will Bluepoint Games in Zukunft wohl fortsetzen.

Im Gespräch mit Digital Foundry hat Bluepoint Games-Chef Marco Trush verraten, dass das nächste Projekt der Entwickler abermals ein Remake sein wird. Zwar verrät er dabei nicht, um welches Spiel es sich dabei handelt, aber offenbar werden die Arbeiten aber noch aufwändiger als beim PS4-Comeback von Shadow of the Colossus.

"Das sind also unsere nächsten Schritte, lasst uns die Artwork-Produktion verbessern, lasst uns die Engine verbessern, lasst uns den Workflow für die Künstler verbessern, lasst uns im Art Design weiter wachsen, damit wir unser nächstes Projekt in den Griff kriegen, denn das wird etwas größer."

Trush betont, dass das Team begeistert an dem Projekt arbeitet und die Entwickler glauben, dass es den Spielern genauso ergehen wird, sobald sie erfahren, um welches Spiel es dabei geht.

