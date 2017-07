In Japan sorgt das Pokémon-Franchise aktuell nicht nur mit Pokémon GO für Aufruhr, sondern auch mit einem neuen Kinofilm. In Pokémon The Movie: I Choose You! wird die Geschichte der ersten Serienstaffel neu erzählt und momentan wird kräftig die Werbetrommel gerührt. Der japanische McDonald's-Ableger plante sogar neue McFlurry-Sorten im Pokémon-Design - die Geschmackssorten sind aber gewöhnungsbedürftig.

Mehr: Pokémon - Neuer Kinofilm schreibt erste Serienstaffel um, streicht Rocko & Misty

Während die Pikachu-Version nach Banane und Schokolade schmecken soll, erinnert das Bisasam-Eis an Brokkoli. Wer auf das Geister-Pokémon Gengar steht, bekommt Vitelotte-Eis (Blaue Kartoffel) und Glumanda-Fans müssten superscharfe Habanero-Schoten in Kauf nehmen. Die Shiggy-Variante kommt mit Soda-Geschmack und Pummeluff schmeckt offenbar nach Pfirsich.

McDonald's Japan ließ auf Twitter via Retweet für das beliebteste Eis abstimmen und letztlich fiel die Wahl auf die fast schon konservative Pikachu-Version. Ab dem 14. Juli soll es das Schoko-Bananen-Eis dann in Japan zu kaufen geben.

Vielleicht rücken die anderen Eis-Sorten ja noch nach und wir dürfen unseren nächsten Urlaub in Japan buchen, um Kartoffel-Eis zu essen und uns den Mundinnenraum mit Glumanda-McFlurrys zu zerstören.

Welches Eis würdet ihr gern probieren?