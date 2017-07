Wer sich mit Ash und seinen Pokémon auskennt, weiß vielleicht auch, dass mit Pokémon The Movie: I Choose You! ein neuer Kinofilm in Arbeit ist. Der Film funktioniert dabei als eine Art Reboot und erzählt die Ereignisse aus der ersten Serienstaffel nach, in der sich Ash einen Weg durch die Inidigo-Liga bahnt. Eine wichtige Neuerung hat der Kinofilm aber dennoch zu bieten.

Wie auf den ersten Promo-Bildern und auf der offiziellen Website zu sehen ist, fehlt von Rocko und Misty, den wohl bekanntesten Begleitern von Ash, jede Spur. Stattdessen scheinen die beiden durch andere Kinder, namentlich Makoto und Souji, ersetzt worden zu sein.

Dabei feiern anderen bekannte Charaktere durchaus ihr Comeback und wir können auf Schwester Joy oder Professor Eich zählen, während Rocko und Misty scheinbar nie existiert haben.

Sogar die emotionale Abschiedszene von Smettbo hat es in den Film geschafft, aber auch hier fehlen die beiden Freunde von Ash.

Laut Alex Aniel, der den neuen Film schon auf der Japan Expo sehen durfte und der Fan-Seite PokéBeach eine Zusammenfassung spendierte, werden Rocko und Misty immerhin in den Credits erwähnt und bekommen dort gemeinsam mit anderen Nebenfiguren einen kleinen Cameo-Auftritt.

Just saw Pokémon I Choose You. See image for appearances/cameos (spoilers). pic.twitter.com/jYHizUqBsX — Alex Aniel (@cvxfreak) July 6, 2017

Warum sich die Macher für neue Begleiter von Ash entschieden haben, obwohl es doch eigentlich darum geht, die alten Abenteuer zu erzählen, ist mir ein Rätsel.

Was haltet ihr davon?