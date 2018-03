Seit dem Release von CoD: Black Ops 3 sind bereits zweieinhalb Jahre vergangen und zwei Nachfolger (Infinite Warfare und WW2) ergänzen die beliebte Ego-Shooter-Reihe mittlerweile. Trotzdem lassen es sich die Entwickler von Treyarch nicht nehmen, Black Ops 3 mit weiteren Inhalten durch ein großes neuen Update auszustatten.

Version 1.27 - Neuerungen in der Übersicht

Der altbekannte Spielmodus "Infected" hat mit dem Patch 1.27 auch endlich seinen Weg in CoD: Black Ops gefunden. Dabei wird in einem Match ein Spieler zufällig zum Zombie und hat die Aufgabe, seine Mitspieler ebenfalls zu infizieren, bevor die Zeit abläuft. Diese versuchen gleichzeitig, der Zombifizierung zu entgehen.

Auch eine zusätzliche Map hat es ins Spiel geschafft. Ab sofort kleidet sich die Redwood-Karte in ein Schnee-Gewand und wir dürfen durch das frostige "Redwood Snow" ziehen. Die neue Kartenversion scheint sich zwar in ihren Grundzügen nicht sonderlich von dem Original zu entscheiden, Fans vermuten jedoch, dass sich auf der kalten Map Easter Eggs für das neue Call of Duty: Black Ops 4 verstecken. Der unerwartete Release des Updates würde jedenfalls dazu passen.

Der Patch 1.27 bringt außerdem auch ein allgemeines Performance-Update. Die englischen Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Activision-Support-Website.