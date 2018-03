Call of Duty: Black Ops 4 - Release-Datum offiziell verkündet

Endlich ist es offiziell: Das diesjährige Call of Duty trägt den Namen CoD: Black Ops 4. Das teilten die Entwickler von Treyarch und Publisher Activision der Welt vor wenigen Minuten auf dem offiziellen Twitch-Account der Spielreihe mit. Für den Reveal hat sich Publisher Activiosion etwas ganz besonderes einfallen lassen: Zwei Schweißer frästen das Logo aus einer Metallplatte. Der erste Trailer kam direkt auf Twitter hinterher.

Forget what you know.

Call of Duty® #BlackOps4

Community Reveal Event: May 17, 2018

Global Launch: October 12, 2018 pic.twitter.com/C4lMdo0A7c — Call of Duty (@CallofDuty) March 8, 2018

Auch der offizielle Release-Termin steht bereits fest. CoD: Black Ops 4 erscheint am 12 Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Ein Community-Event am 17. Mai verspricht mehr Informationen. Welche Plattformen unterstützt werden und ob die Switch dabei sein wird, wurde leider noch nicht bekannt gegeben.

Erst kürzlich hat Treyarch dem geistigen Vorgänger Black Ops 3 ein Update für PS4 und Xbox One samt neuer winterlicher Map spendiert. Fans vermuten, dass sich darauf Easter Eggs zum kommenden CoD verstecken. Die Jagd auf neue Hinweise sollte dank der heutigen Ankündigung auf ein Neues eröffnet sein.

