Call of Duty-Film - Regisseur wünscht sich Tom Hardy & Chris Pine für Hauptrollen

Das Call of Duty-Franchise und die Welt der Hollywood-Schauspieler liegen sowieso schon nah beisammen: In den Story-Sequenzen der Spiele waren bereits Schauspieler wie Kit Harrington oder Kevin Spacey zu sehen. Bald soll sogar ein ganzes Kino-Universum zu dem Franchise entstehen.

Der erste Film hat seit Kurzem offenbar endlich einen Regisseur, der sich auch schon Gedanken um die Besetzung macht. Stefano Sollima wünscht sich, dass Tom Hardy und Chris Pine jeweils eine Hauptrolle übernehmen.

Tom Hardy & Chris Pine im ersten CoD-Film?

Wie der Sicario 2-Regiseur in einem neuen, kurzen Interview mit Metro UK verrät, würde er in den Hauptrollen am liebsten Chris Pine und Tom Hardy sehen. Stefano Sollima outet sich gleichzeitig als großer Fan der beiden Schauspieler. Er möge fast jeden Film, in dem Tom Hardy mitspiele und warte sehnsüchtig auf Venom. "Selbst in Mad Max" sei Tom Hardy großartig gewesen. Über Chris Pine verliert der Regisseur ebenfalls nur wohlwollende Worte:

"Er ist tough, aber er ist auch smart und er kann einen Sinn für Humor haben und trotzdem in einer so dramatischen Rolle sein. Ich mag es, wenn du das Gefühl hast, dass ein Schauspieler mit unterschiedlichen Nuancen und Stimmungen spielen kann, weil das heißt, dass er ein guter Schauspieler ist."

Mit Easter Eggs aus Halo & mehr:

Neuer Trailer zum Gamer-Film Ready Player One

Noch nicht offiziell bestätigt

Activision Blizzard haben bisher zwar angekündigt, ein ganzes Kino-Universum zu Call of Duty bringen zu wollen, aber keinerlei Bestätigung der letzten Meldungen abgegeben. Es steht also offiziell noch nicht einmal fest, dass Stefano Sollima überhaupt der Regisseur des ersten CoD-Films wird. Sollte sich das allerdings bestätigen und der Regisseur seinen Willen kriegen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir in dem Streifen Tom Hardy und Chris Pine sehen.

Welche Schauspieler würdet ihr für einen Call of Duty-Film casten?