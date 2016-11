Call of Duty: Infinite Warfare - Doppelte Erfahrungspunkte nur dieses Wochenende im Zombie-Modus

Call of Duty Infinite Warfare - Zombies in Spaceland

Zombies in Spaceland heißt der Zombie-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare und will uns von der ausgesprochen guten Solo-Kampagne auf die Multiplayer-Server locken. Gelingen soll das mit einer Double XP-Aktion, die uns noch bis Montag in jedem Match den doppelten Satz an Erfahrungspunkten gewinnen lässt.

You're in for a totally radical treat! Check out the 2XP in #ZombiesInSpaceland and get 2XP all weekend long! pic.twitter.com/5g2Rs5P6Kc — Infinity Ward (@InfinityWard) November 11, 2016

Der diesjährige Zombie-Modus lässt euch in einer Spielwelt, die den 80er Jahren nachempfunden ist, als Stereotyp eurer Wahl und im Koop gegen die Horden der Untoten kämpfen. Ganz nebenbei dürfen wir uns außerdem über das Wissen darum freuen, dass Blondine, Rapper, Nerd & Co. heute nicht mehr die einzigen Charakter-Schablonen sind, die unser Videospielregal zu bieten hat.

Viel Spaß und vergesst das Zielwasser nicht!