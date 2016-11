Call of Duty: Infinite Warfare - Masochisten spielen die Kampagne im YOLO-Modus mit Permadeath

Call of Duty: Infinite Warfare

Wer sich im Singleplayer von Call of Duty: Infinite Warfare einer richtigen Herausforderung stellen will, kann sich einerseits am besonders schweren Spezialisten-Modus versuchen. Auf dem offiziellen Activision-Blog heißt es dazu, dass folgende, verschärfende Bedingungen hinzukommen:

Keine HP-Regeneration. Heilung nur durch Nano-Shots möglich

Helme nehmen permanenten Schaden und müssen ersetzt werden

Nano-Shots und Helme nehmen Ausrüstungs-Slots ein

Die Bewegungen werden durch Beinschüsse beeinträchtigt

Armschüsse beeinträchtigen Treffergenauigkeit und die Benutzung des Equipments

Gegner können euch die Waffe aus der Hand schießen

Andererseits gibt es den YOLO-Modus, der hält, was er verspricht: Hier hat der Spieler nur ein einziges Leben. Durch den eingeschalteten Permadeath muss die Kampagne beim Tod komplett von vorne gestartet werden. Der YOLO-Modus wird allerdings erst dann freigeschaltet, wenn der Spezialisten-Modus erfolgreich abgeschlossen wurde. Activision schreibt, dass nur Spieler, die die Cover-Mechaniken von Infinite Warfare gemeistert haben, überhaupt eine Chance besitzen, in diesen beiden Modi zu bestehen.

Auf welchem Schwierigkeitsgrad werdet ihr die Kampagne von Infinite Warfare spielen?