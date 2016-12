Call of Duty: Infinite Warfare - Shooter fast eine Woche lang kostenlos auf der PS4 spielbar

Call of Duty: Infinite Warfare ist vom 15. bis zum 19. Dezember kostenlos auf der PS4 spielbar.

Ihr interessiert euch für ein Spiel, seid euch aber noch unsicher, ob ihr es euch kaufen sollt? Meistens helfen da Demos für ein ausgiebiges Probespiel, diese geraten aber immer mehr außer Mode. Dafür setzen die Publisher zunehmend auf kostenlose Testwochenenden bzw. Zeitabschnitte, in denen man sich ein Spiel kostenlos herunterladen und zocken kann. Beispiele dafür aus diesem Jahr sind unter anderem der Blizzard-Shooter Overwatch und EAs Multiplayer-Hammer Battlefield 1.

Bisher konnten die jeweiligen Spiele nur ein paar Tage bzw. ein Wochenende ausprobiert werden, die Probephase für Call of Duty: Infinite Warfare, die noch in dieser Woche starten wird, wird dagegen deutlich länger dauern. Vom 15. Dezember um 19 Uhr bis zum 20. Dezember um 19 Uhr kann der Titel kostenlos heruntergeladen und gespielt werden - allerdings nur auf der PS4 /PS4 Pro.

Darum geht's in Infinite Warfare

Modern Warfare: Infinite Warfare spielt in der Zukunft, die natürlichen Ressourcen der Erde sind erschöpft und die Menschheit hat große Teile des Sonnensystems kolonisiert. Als die fiese SDF-Fraktion die menschliche Flotte in Genf angreift, müssen Kapitän Nick Reyes und die Crew des Schiffes Retribution zurückschlagen. Neben der Solo-Kampagne bietet Infinite Warfare auch einen umfangreichen Multiplayer- und Zombie-Modus, unseren Test zum Activision-Shooter lest ihr hier.

Wer das alles auf seiner PS4 zuhause ausprobieren will, sollte sich für die Demo-Phase 60 GB auf seiner Festplatte freihalten und ab dem 15. Dezember im PS Store nach "Free Trial" suchen - unter diesem Schlagwort sollte sich die Testversion finden lassen. Außerdem ist eine PSN-Plus-Mitgliedschaft für den Online-Multiplayer Pflicht.

Allerdings ist nicht das komplette Spiel verfügbar. Es gibt zwar Zugang zu allen Modi (Kampagne, Multiplayer, Zombies), ihr müsst aber folgende Einschränkungen in Kauf nehmen:

In der Kampagne sind lediglich die ersten beiden Missionen spielbar

Der Multiplayer-Modus hat einen Level-Cap von 15

Beim Zombie-Modus ist nach Level 3 Schluss

Immerhin können alle, die sich danach zum Kauf entscheiden, ihren Fortschritt aus der kostenlosen Testphase ins Hauptspiel mitnehmen.

Werdet ihr Call of Duty: Infinite Warfare ausprobieren?

