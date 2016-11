Call of Duty: Infinite Warfare - Wann kommt unser Test?

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November.

Auch 2016 ist im November wieder Call-of-Duty-Zeit. Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November für PS4 und Xbox One und verfrachtet das CoD-Prinzip in den Weltraum. Wir haben heute unsere Versionen von CoD: IW erhalten und bereiten uns fleißig auf den Test zum Spiel vor.

Unser Haupt-Tester Tobi hatte bereits Ende Oktober die Möglichkeit, die fertige Version von Infinite Warfare zwei Tage lang in London ausführlich zu spielen, die Kampagne durchzuzocken und einen Blick auf die Koop- und Multiplayer-Modi zu werfen.

Am 4. November um 5:00 Uhr früh fällt das Embargo für Tests und Testwertungen für Call of Duty: Infinite Warfare. Zu diesem Zeitpunkt werden wir einen ausführlichen Vorabtest plus vorläufigem Wertungskasten und Wertungstendenz veröffentlichen.

Für eine faire, endgültige Wertung müssen wir Call of Duty: Infinite Warfare wie schon Battlefield 1 und Titanfall 2 ausführlich unter Live-Bedingungen testen. Wie viel Spaß machen die Multiplayer-Modi langfristig? Wie gut ausbalanciert sind die Klassen, Waffen und Maps ausgewogen? Funktionieren die Server reibungslos? Wie motivierend ist das Level- und Freischalt-System?

Um all das auf Herz und Nieren zu prüfen, werden wir noch Zeit brauchen. Mit einem finalen Urteil rechen wir am nächsten Dienstag, wie immer ohne Gewähr.

