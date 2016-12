Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Fans ärgern sich nach Update über Mikrotransaktionen

In Modern Warfare Remastered gibts nun Mikrotransaktionen, was viele Fans verärgert.

Die sechs fehlenden Maps aus Call of Duty 4: Modern Warfare, zusätzlich noch das Konsolen-Debüt der Karte "Winter Crash" oder zwei weitere Spielmodi – mit dem kostenlosen Dezember-Update für den Multiplayer-Part von Modern Warfare Remastered schnürt Entwickler Raven Software schon jetzt ein kleines Weihnachtsgeschenk für die Fans.

Doch trotz der neuen Inhalte sorgt das Dezember-Update aktuell für einigen Ärger. Denn es bringt eben auch Mikrotransaktionen in Form von Supply Drops ins Spiel. Die sollen laut offiziellem FAQ "in erster Linie" kosmetische Items enthalten und lassen sich über Depot Credits oder Call of Duty-Points kaufen. Und während ihr euch die Credits ausschließlich durchs Spielen verdient, können die Points ganz schön ins Geld gehen. Der Preis schwankt hier zwischen €1.99 für 200 Call of Duty-Points, was einem Rare Supply Drop entspricht, und geht bis hin zu €99.99 für 13.000 Call of Duty-Points.

Nun lehnen bekanntlich zahlreiche Spieler Mikrotransaktionen in Titeln, die nicht gerade auf ein Free to Play-Modell setzen, ohnehin kategorisch ab. Bei Modern Warfare Remastered kommt aber noch erschwerend hinzu, dass es keine Möglichkeit gibt, das Spiel einzeln zu bekommen. Wer Modern Warfare Remastered will, muss zu einer der teureren Fassungen von Call of Duty: Infinite Warfare greifen. Entsprechend aufgebracht bis zynisch fallen viele der ersten Reaktionen aus:

@JimSterling You're telling me a remake of a 9-year-old game I can't even buy on its own has microtransactions? — Sailor Planet Nine (@NeckArtistEllen) December 14, 2016

"Du willst mir also erzählen, dass das Remake eines neun Jahre alten Spiels, das ich nicht einmal separat kaufen kann, Mikrotransaktionen hat?"

Auch bei Reddit bewegt das Thema haufenweise Spieler. Allein in den entsprechenden Threads im PS4- und Xbox One-Subreddit kamen schon mehr als 800 Kommentare zusammen. Besonders vielen spricht dabei ein bestimmter User aus der Seele:

"Wir Call of Duty 4-Veteranen wollten einfach, dass das Remaster das Spielgefühl von damals zurückbringt, von den offensichtlichen Verbesserungen mal abgesehen. Wir waren selbst bereit dazu, diese bittere Pille namens Infinite Warfare zu schlucken, nur um wieder eines der besten Spiele überhaut genießen zu können. Aber nein, sie mussten ja hergehen und unser ruhiges Plätzchen verunstalten, nachdem wir 80 Dollar dafür bezahlt haben."

