Call of Duty: Black Ops 4 - Sprecher bestätigt offenbar Fortsetzung für 2018

Call of Duty: WW2 erscheint schon sehr bald. Welcher Teil des Franchises nächstes Jahr ansteht, wissen wir noch nicht. Aber erst gestern haben wir berichtet, dass die Branchenanalysten von Cowen & Company Black Ops 4 prognostizieren. In genau dieselbe Kerbe schlägt jetzt der Sprecher James C. Burns. Er spricht Sgt. Frank Woods im Black Ops-Franchise und hat nun einige Andeutungen fallen lassen, die die Fans der Reihe Hoffnung schöpfen lässt.

Zunächst ließ er lediglich verlauten, er würde den Black Ops-Fans bald verraten, was er wisse. Auf die Frage hin, ob er sich dabei möglicherweise auf Black Ops 4 beziehe, bestätigt er das:

Relax Black Ops fans… I will tell you what I know very soon…@Sgt_Frank_Woods — james c burns (@jamescburns) October 9, 2017

It is... — james c burns (@jamescburns) October 11, 2017

Das stellt zwar noch immer keine offizielle Bestätigung der Entwickler oder des Publishers dar, wirkt aber natürlich ziemlich eindeutig. Immerhin sollte der Sprecher einer der Hauptfiguren wissen, wovon er redet.

Was sagt ihr dazu, haltet ihr das für wahrscheinlich?

