Call of Duty: WW2 - Dr. Who-Darsteller David Tennant unterstützt Zombie-Modus

Bis der Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 offiziell enthüllt wird, dauert es nicht mehr lange – am 20. Juli soll es soweit sein. Auf dem offiziellen Twitter-Account gibt es aber trotzdem schon mal einige Neuigkeiten: Sowohl der Schauspieler David Tennant als auch die Schauspielerin Elodie Yung leisten einen Beitrag und verkörpern jeweils eine der Figuren, die uns im Spiel erwarten.

Beide kennt ihr womöglich aus den Netflix-Serien von Marvel: Elodie Yung taucht als Elektra in Daredevil auf und David Tennant brilliert in Jessica Jones als ultrafieser Bösewicht, war aber auch schon als Dr. Who in der gleichnamigen Serie zu sehen. Im Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 schlüpft David Tennant in die Rolle von Drostan Hynd, während Elodie Yung eine gewisse Olivia Durant verkörpert.

