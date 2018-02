Call of Duty: WW2-Spieler trauern aktuell dem Prop Hunt-Modus hinterher. Der wurde im Rahmen des Community-Events The Resistance eingeführt, nach einer Woche aber auch schon wieder abgeschaltet. Dass das passieren würde, war im Vorfeld zwar auch so kommuniziert worden, sorgt aber trotzdem bei vielen Fans für Unmut, die sich den Modus zurückwünschen.

Ihre Gebete werden erhört, wenn auch nur für kurze Zeit: Der Prop Hunt-Modus in Call of Duty: WW2 kehrt noch einmal am Ende des Community-Events zurück, und zwar vom 20. bis 27. Februar.

Glad to see so much love for Prop Hunt! It will return during Week 5 of the Resistance Community Event - from February 20th until February 27th. — Sledgehammer Games (@SHGames) January 30, 2018

Viele Spieler haben wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen, dass Prop Hunt von Anfang an nur für jeweils eine Woche innerhalb des Events geplant war. Es kann durchaus etwas verwirrend wirken, dass die Entwickler nicht nur ein Gratis-Event für die Community veranstalten, dass The Resistance heißt, sondern gleichzeitig auch noch einen kostenpflichtigen DLC-Pack mit genau demselben Namen veröffentlichen. Vor allem, wenn die sich dann auch noch gegenseitig in die Quere kommen.

Dass der erste, große DLC für Call of Duty: WW2 für PS4 erschienen ist, sorgt nämlich dafür, dass es im Community-Event in dieser Woche keine spezielle Playlist gibt. Zumindest schreibt das Entwickler Sledgehammer Games auf seiner offiziellen Webseite. In der dritten Woche feiert dann der komplett neue Modus Demolition Premiere und in der vierten Woche kehrt Gun Game zurück. Bis dann Prop Hunt nochmal spielbar sein wird, allerdings mit einem mysteriösen "Bomb Mosh Pit", der gleichermaßen aus Demolition sowie Suchen und Zerstören bestehen soll.

Zusätzlich können wir beim Communtiy-Event auch noch jede Menge Waffen, kosmetische Items, kostenlose Supply-Drops und doppelte Erfahrungspunkte abgreifen. Der DLC enthält seinerseits zusätzlich neue Multiplayer-Maps, eine neue Map für den Kriegsmodus und eine Fortsetzung der Nazi Zombies-Story. Ob der Prop Hunt-Modus irgendwann auch dauerhaft Einzug im Spiel hält, verraten aktuell weder Activision noch Sledgehammer.

Würdet ihr für einen dauerhaften Prop Hunt-Modus vielleicht sogar bezahlen?