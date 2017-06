Call of Duty: WW2 - Entwickler über Multiplayer: “Deutlich langsamer als gewohnt.”

Nachdem sich Call of Duty-Fans jahrelang an die Hochgeschwindigkeitskämpfe der nahen und entfernten Zukunft gewöhnt haben, ist damit nun wohl Schluss: Call of Duty: WW2 wird in den Zweiten Weltkrieg zurückkehren und die Spielgeschwindigkeit spürbar herunterdrehen. Wie Chef-Entwickler Michael Condrey von Sledgehammer Games gegenüber dem Spielemagazin Edge verriet, müssen Fans erwartungsgemäß gehörig umdenken, wenn sie die Multiplayer-Schlachtfelder der Vergangenheit betreten.

So erklärt er, dass sein Entwicklerteam nicht mehr auf Exoskelette und anderen futuristischen Technologie-Firlefanz setzen kann, sondern die Balance ganz neu überdenken muss. Die Herausforderung bestünde darin, strategische Tiefe und Komplexität zu bieten und dabei die Regeln des Settings einzuhalten. Aber schon jetzt kann Condrey versichern, dass sich der Multiplayer deutlich zurückgenommener, strategisch anspruchsvoller und auch nicht mehr so schnell anfühlen wird.

Was für entfernt Interessierte nicht nach einer großen Sache klingt, markiert für langjährige Call of Duty-Fans, die jedes Spiel verfolgt haben, einen massiven Einschnitt: Jahrelang wurde der Multiplayer dieses Franchises auf den Eckpfeilern "Geschwindigkeit" und "Intuition" aufgebaut und unterschied sich damit deutlich von dem Konkurrenten Battlefield 1. In unserer Preview könnt ihr ausführlich nachlesen, welchen Eindruck Call of Duty: WW2 bisher auf uns gemacht hat.

Call of Duty: WW2 soll am 03. November 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.