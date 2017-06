Es ist eine Nachricht, die wir sicher nicht jeden Tag hören, aber nachdem Umbrella offenbar schon Hautpflegekliniken eröffnet, sollte uns die folgende Meldung über den Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 vielleicht auch nicht mehr überraschen.

Im Gespräch mit EDGE (via Reddit / VG24/7) erklärt Glen Schofield von CoD-Entwickler Sledgehammer, dass die Geschichte des Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 "sehr authentische Dinge" beinhalten würde und auf "wahren Ereignissen basiert".

Die wahren Ereignisse dürften sich dabei nicht auf die Zombies selbst beziehen, außer unsere Geschichtsbücher haben bisher einen wichtigen Teil des Zweiten Weltkriegs komplett unterschlagen. Dennoch sorgt dieses etwas unglückliche Zitat gerade für Belustigung in der Gaming-Gemeinde, weshalb wir es euch nicht vorenthalten wollten.

Wobei es sich bei diesen wahren Begebenheiten handelt, wurde leider nicht verraten. Es hieß lediglich, dass eine Reise nach Europa jeden Teil des Spiels beeinflusst hätte, unter anderem einen Teil der Hintergrundgeschichte des Zombie-Modus.

Spätestens am 3. November 2017 erfahren wir, welche realistischen Wurzeln die Untoten in Duty: WW2 verbirgt haben, wenn der nächste Teil des Shooter-Franchises für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wird.

