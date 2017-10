Call of Duty: WW2 - Leak aus der PC-Beta enthüllt Maps, Waffen & mehr, Entwickler bezieht Stellung

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PS4, Xbox One und den PC. In den Daten der offenen PC-Beta haben findige Fans nun anscheinend interessante Informationen entdeckt: Der massive Leak soll 13 Maps, jede Menge Waffen und noch mehr Details enthüllt haben. Aufgrund der Ausmaße der bisherigen Leaks hat Michael Condry, der Co-Chef des Entwicklerstudios Sledgehammer Games, gegenüber Charlie Intel ein Statement zu der Angelegenheit abgegeben.

"Bei Betas besteht immer das Risiko, dass manche Menschen versuchen, den anderen den Spaß zu verderben. In letzter Zeit sind zum Multiplayer und den Zombies einige Sachen geleakt. Es ist enttäuschend für alle, die in die Entstehung des Spiels involviert waren. Aber im Geiste der Transparenz wollen wir offen und ehrlich sein."

"Einige der Details waren ungenau, verfrüht oder unterliegen noch Veränderungen. Andere würden wir als Spoiler betrachten. Wir planen nie Leaks, aber wir verstehen auch, dass es für die Fans schwierig ist, nicht die News zu lesen, wenn es über etwas ist, bei dem sie es kaum erwarten können, mehr darüber zu erfahren."

Sledgehammer Games sei sehr stolz auf ihr neues Spiel und könne den Release selbst kaum noch erwarten. Bis dahin solle sich die Community allerdings noch gedulden. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es zwei neue Bilder. Eines zu der neuen London-Map und ein weiteres, dass den Gridiron-Modus zeigt. Zumindest diese beiden Details die ebenfalls zuerst über Leaks an die Öffentlichkeit kamen – sind demnach offenbar bestätigt:

"In der Zwischenzeit haben wir einen ersten Blick auf unsere London-Map im Multiplayer. Das ist unser Studio-Favorit für Domination, Hardpoint sowie TDM und wir denken, sie könnte herausragend für die kommende, kompetitive Saison sein. Außerdem macht sie auch im neuen Gridiron-Spielmodus jede Menge Spaß, der zum Launch kommt."

Kommen wir zum inoffiziellen Teil: Den Leaks, die auf Reddit aufgetaucht sind. Ihnen zufolge sollen insgesamt 13 Multiplayer-Maps auf uns zukommen – und nicht zehn, wie ein vorheriger Leak nahegelegt hatte. Die Maps firmieren hier unter den Namen Aachen, U-Turn, Pointe du Hoc, Flak Tower, Ardennen-Wald, Gibraltar, Wolfs Lair, Sainte Marie du Mont, Gustav Cannon, Carentan, USS Texas, London Docks und Paris. Einzig bei Wolfs Lair soll es sich nicht um den finalen Namen der Map handeln, was aber natürlich abzuwarten bleibt.

Waffen

Assault:

M1941

M1 Garand

STG44

M1A1 Carbine

FG42

BAR

SMG:

PPSh-41

Type 100

MP28

Grease Gun

Thompson

MP40

LMG:

Lewis

MG15

Bren

MG42

Sniper:

Lee Enfield

Karabin

M1903 Springfield

Commonwealth

Kar98k

SVT40

Shotgun:

Walther Toggle Action

Winchester 1897

M30 Luftwaffe Drilling

Winchester Model 21

Pistolen:

P-08 Luger

M1911

Machine Pistol

M712

Launcher:

M1 Bazooka

Panzerschreck

Nahkampf:

Schaufel

Im War-Modus sollen mit Operation Aachen, Operation Griffin, Operation Breakout und Operation Neptun vier Kriegsmodus-Maps verfügbar sein. Außerdem heißt es, dass es sich bei der sechsten, bisher unbekannten Division um die Kavallerie handeln soll.

Was haltet ihr von den Leaks und Michael Condrys Statement?

