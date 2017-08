Call of Duty: WW2 - Erstes Feedback wird bereits für Beta am kommenden Wochenende umgesetzt

Am Sonntag ging das erste Beta-Wochenende von Call of Duty: WW2 zu Ende. Somit müssen sich Vorbesteller der PS4- und Xbox One-Versionen noch bis zum 1. September, also kommenden Freitag gedulden, bis sie wieder die Schlachtfelder unsicher machen können. Entwickler Sledgehammer wird, wie von offizieller Seite mitgeteilt wurde, bis dahin aber nicht auf der faulen Haut liegen.

Wie Entwickler Sledgehammer Games berichtet, werde intern gerade an Verbesserungen auf Basis des bereits gesammelten Beta-Feedbacks gearbeitet, die bereits in das kommende Beta-Wochenende einfließen sollen. Dazu zählen beispielsweise einige Bugfixes beim Sound und zahlreiche andere Spielfehler. Hier ist die komplette Liste:

Liste der Verbesserungen bis zum 1. September

Bug wird behoben, bei dem Spielern fälschlicherweise angezeigt wird, dass Teammitglieder gekickt worden sind

Bug soll behoben werden, der euch auf Tastendruck eine Waffe freischalten und ausrüsten lassen soll, allerdings lediglich die Waffen freischaltet

Bug, der Teammitglieder die Verbindung zum Host verlieren lässt, wird behoben

Hit-Marker-Audio und einige NPC Dialoge müssen noch angepasst werden

"Wir sind uns dessen bewusst, dass Spieler manchmal eine "Server sind down"-Meldung bekommen, selbst wenn sie es nicht sind"

Doch auch an Verbesserungen, die nicht mehr rechtzeitig ihren Weg in die zweite Beta finden, wird gearbeitet. Dazu zählen unter anderem deutlichere Headshot-Anzeigen, ein Grafik-Modus für Farbenblinde und zahlreiche Balance-Anpassungen.

Kills bei Domination bringen zukünftig 100 statt 50 Punkte ein

Team Deathmatch Score wird von 50 auf 100 angehoben

Treffer-Feedback-Verbesserungen, einschließlich besseren Soundeffekten und und deutlichere Headshot-Anzeigen

Molotovs werden zukünftig nur ein Mal per Scorestreak vergeben

Feuer-Munition soll eventuell abgeschwächt und nicht mehr zu Beginn verteilt werden

Modus für Farbenblinde

Und weitere Verbesserungen

Die volle Liste aller Veränderungen findet ihr auf der offiziellen Seite.

Call of Duty: WW2 wird am 7. November für PS4, Xbox One und PC erscheinen.