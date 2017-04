Call of Duty: WW2 - Koop-Modus mit eigener Geschichte & Nazi-Zombies als Gegner

Im Koop-Modus von CoD: WW2 werden Nazi-Zombiesoldaten die Gegner sein.

Wir haben bereits erfahren, worum es im Singleplayer- und dem Multiplayer-Modus in Call of Duty: WW2 gehen wird, aber über den Koop-Modus von Call of Duty: WW2 gab Activision bisher kaum etwas preis außer, dass es ihn geben wird. Doch beim Reveal-Stream verrieten die Entwickler, dass die Gegner Nazi-Zombiesoldaten sein werden.

Mehr: Call of Duty: WW2 - Emotionaler Ankündigungstrailer enthüllt Weltkriegs-Shooter

Glen Schofield vom Entwicklerstudio Sledgehammer Games erklärte, dass sich die Kampagne mit dem Versuch des Dritten Reichs beschäftigt, zum Ende des Krieges eine letzte, große Armee aufzustellen. In Call of Duty: WW2 bedienen sich die Deutschen dafür anscheinend an den Untoten.

Schon im Vorgänger Infinite Warfare gab es einen Zombie Koop-Modus, der ganz im Stile eines B-Movies gestaltet war. Im neuen Spiel soll der Modus eine ganz eigene, grausige Geschichte haben, die unabhängig von der Hauptstory ist.

CoD: WW2 wird am 03. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Call of Duty: WW2 - Erster Gameplay-Trailer zum Weltkriegs-CoD

Was haltet ihr von den Nazi-Zombiesoldaten als Gegner?