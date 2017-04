Call of Duty: WW2 - Bekommt Koop-Modus mit eigener Story

Call of Duty: WW2 wird auch etwas für Koop-Fans bieten.

Der jüngst angekündigte Shooter Call of Duty: WW2 bekommt einen Koop-Modus mit eigener Story. Das geht aus aufgetauchtem Promo-Material zum Spiel von Sledgehammer Games und Activision hervor.

Die Rede ist dabei von einer "new and original story", also einer eigenen von der Hauptstory unabhängigen Geschichte. Wie der Modus genau aussehen soll - also zum Beispiel ob es sich um einen Story-Koop oder einen Horde-Modus handelt - lässt sich dem Promo-Material allerdings nicht entnehmen, auch die maximale Spielerzahl wird nicht erwähnt.

Der Promo-Text spricht von "High-Octane Co-Operative". (Bildquelle: https://twitter.com/ZhugeEX/status/855757792833142785)

Der letzte Call of Duty-Teil mit einem Story-Koop war Call of Duty: Black Ops 3, das letztjährige Infinite Warfare bot für Koop-Fans einen als B-Movie aufgezogenen Zombie-Modus.

Call of Duty: WW2 wird voraussichtlich im Jahr 2017 erscheinen, eine detaillierte Enthüllung findet am 26. April per Live-Stream statt. Auch das Cover zum Spiel ist bereits aufgetaucht und lässt darauf schließen, dass PS4-Besitzer kommende Map Packs 30 Tage früher spielen können.