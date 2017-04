Call of Duty: WW2 - Leak verrät Release-Termin, Details zur Beta & mehr

Call of Duty: WW2

Call of Duty: WW2 will nicht nur auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs, sondern auch zu den spielerischen Wurzeln der Reihe zurückkehren. Wie genau dem Shooter das gelingen soll, erfahren wir offenbar bald: Am 26. April soll Call of Duty: WW2 im Rahmen eines Livestreams vorgestellt werden. Doch ein angeblicher Leak könnte Teile des Reveals vorwegnehmen.

Wie die meist gut informierte Call of Duty-Fanwebsite Charlie Intel berichtet, gelang Werbe-Material zu WW2 vorab an die Öffentlichkeit. Demnach soll Call of Duty: WW2 am 3. November 2017 erscheinen, was durchaus realistisch wirkt: Traditionell kommen Call of Duty-Spiele im November auf den Markt. Zudem wurden auch die letzten Serien-Teile an einem Freitag und nicht wie sonst üblich an einem Dienstag veröffentlicht. Weitere Glaubwürdigkeit erhält die Meldung von Charlie Intel auch von anderer Seite:

Call of Duty WW2 : le 3 novembre 2017.#SaintLazare pic.twitter.com/Pw9uLgGNT4 — Maxime Chao (@MaximeChao) April 24, 2017

Mehr: Call of Duty: WW2 - Der Shooter will zurück zu den Wurzeln, aber ist das eine gute Idee?

Neben den Hinweisen auf einen Koop-Modus samt eigener Story gibt es auch schon einige Informationen zum Handlungsverlauf des neuen Call of Dutys. Wenn CharlieIntel Recht behält, landen wir am D-Day in der Normandie, um uns anschließend durch Europa zu schlagen. Weiter spricht das angebliche Promo-Material davon, dass Spieler "klassische Call of Duty-Kämpfe, Kameradschaft und die gnadenlose Natur des Krieges gegen eine globale Macht erleben, die die Welt in Tyrannei stürzt."

Außerdem scheint Activision eine große "Private"-Betaphase starten zu wollen. Sie soll allerdings denjenigen vorbehalten bleiben, die sich Call of Duty: WW2 vorbestellen.

Wie klingen die angeblichen Details zu Call of Duty: WW2 für euch?