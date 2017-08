Call of Duty: WW2 - Multiplayer-Lobby kann überfallen werden, Spieler müssen Headquarters gemeinsam verteidigen

Mit dem sogenannten Headquarters-Bereich bietet Call of Duty: WW2, der kommende Weltkriegsableger der Shooter-Reihe, einen Social Space für bis zu 48 Spieler. Dort halten wir uns zwischen den Multiplayer-Matches auf, können unsere Soldaten herzeigen, andere Spieler zum Duell herausfordern oder uns auf den Schießplatz begeben, um neue Ausrüstung zu testen.

Offenbar ist der Headquarters-Bereich aber trotzdem kein Ort der Ruhe, denn wie Game Informer berichtet, die Call of Duty: WW2 in der aktuellen Ausgabe als Titelstory behandeln, kann die Lobby auch überfallen werden. Die Entwickler von Sledgehammer Games planen nämlich dynamische Events für die Headquarters der Spieler, um den Social Space frisch zu halten.

Zu diesen Events gehört auch die Möglichkeit, dass feindliche Truppen die Lobby angreifen und die Spieler zusammenarbeiten müssen, um die Attacke abzuwehren. Als Beispiel nannten die Entwickler einen Luftangriff, der die Soldaten im Headquarters-Bereich dazu zwingt, Geschütze zu bemannen und die Flugzeuge abzuschießen.

Unklar bleibt zunächst, was passiert, wenn der Angriff nicht abgewehrt werden kann. Womöglich locken wertvolle Supply Drops für alle Spieler, wenn die Headquarters verteidigt werden können.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.