Call of Duty: WW2 - Offizielles Cover deutet auf PS4-Zeitexklusivinhalte hin

Das offizielle Cover von CoD: WW2 deutet auf eine Zeitexklusivität für Map-Packs auf der PS4 hin.

Kaum offiziell angekündigt, tauchen bereits erste Infos und Bilder zu Call of Duty: WW2 auf, das voraussichtlich noch 2017 für die PS4 und die Xbox One erscheinen wird.

Darunter ist auch das offizielle Cover des Spiels, das der Onlinehändler Amazon.uk auf seiner Webseite listet. Die Abbildung zeigt einen ernst dreinschauenden Soldaten, der den Mund mit seinen Händen verdeckt, darin sieht man eine Erkennungsmarke.

Deutlich interessanter als das Motiv ist aber der Hinweis auf der Verpackung der PlayStation-4-Version. Dort prangt nämlich der Hinweis "PlayStation Exklusive: Play Map Packs 30 Days early". PS4-Nutzer können also aller Voraussicht nach die kommenden Multiplayer-Karten-Inhalte einen knappen Monat vor Besitzern der PC- und Xbox-One-Fassungen spielen.

Das sind die Cover der PS4- und Xbox-One-Versionen von Call of Duty: WW2.

Die Exklusivvereinbarung von Sony und Activision hat somit auch im dritten Jahr in Folge Bestand. Schon bei Call of Duty: Black Ops 3 und Call of Duty: Infinite Warfare konnten PS4-Spieler die Map-Packs für den Multiplayer-Modus 30 Tage früher spielen.

Mit Call of Duty: WW2 kehrt die Serie zu ihrem ursprünglichen Setting im Zweiten Weltkrieg zurück. Die detaillierte Enthüllung des Titel findet am 26. April um 19 Uhr im Rahmen eines Live-Streams statt.

