Call of Duty: WW2 - Valor Collection mit Bronzestatue angekündigt

Michael Condrey, Mitgründer von Entwickler Sledgehammer Games, hat über Twitter eine neue Special Edition von Call of Duty: WW2 angekündigt. Aber anders, als der Name "Valor Collection" vermuten lässt, enthält die Edition keine Sammlung mehrerer CoD-Spiele, sondern den kommenden Shooter Call of Duty: WW2 samt diverser Extras.

Sofort ins Auge fällt dabei die große Bronzestatue (ob die wirklich aus echter Bronze besteht, bezweifeln wir), die mehrere Soldaten bei der Landung in der Normandie zeigt. Außerdem sind in der Valor Collection ein Bloodraven Schwert-Anstecker, mehrere Divisions-Aufnäher sowie ein Poster des Zombie-Modus enthalten.

I'm not saying you should buy this. I'm just saying that I'm buying it. #Valor pic.twitter.com/mMwPtsNlDd