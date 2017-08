Call of Duty: WW2 - Wer die Beta spielt, bekommt diese Boni

Bis zur Multiplayer-Beta von Call of Duty: WW2 dauert es nicht mehr lange. Vom 25. bis zum 28. August können alle Vorbesteller der PS4-Version den Shooter probespielen, Anfang September findet dann noch eine zweite Betaphase (für PS4 und Xbox One) statt.

Wer an der Probephase teilnimmt, wird mit einem kleinen Goodie belohnt. Beta-Spieler bekommen das "MP Private Beta Combat Pack", welches einen Helm, eine Calling Card und ein Spieleremblem enthält. Die Bonus-Items sind dann passend zum Launch von Call of Duty: WW2 verfügbar.

Participate in the #WWIIBeta and get the exclusive MP Private Beta Combat Pack, including a unique helmet, calling card, and emblem! pic.twitter.com/KXx94eGald — Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2017

Call of Duty: WW2 kehrt beim Setting in den zweiten Weltkrieg zurück, erst kürzlich wurde der Zombie-Modus des Spiels vorgestellt. Der Shooter erscheint für PS4 und Xbox One und PC am 3. November 2017.

