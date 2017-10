Call of Duty: WW2 - Erneuter Beta-Leak zeigt mögliche Waffen-Verzierungen

In Call of Duty: WW2 gibt es anscheinend die sogenannten Sweetheart Grips, mit denen wir unsere Waffen verzieren können. Das soll sich an Fotos orientieren, die Soldaten während des Zweiten Weltkrieges an ihren Waffen angebracht haben, um ihre Geliebten stets bei sich tragen zu können. In den Daten der PC-Beta zu CoD: WW2 haben Dataminer jetzt offenbar insgesamt 42 Bildchen gefunden, mit denen wir im fertigen Spiel womöglich unsere Waffen verschönern können.

Wie bei den anderen Leaks gilt natürlich auch bei diesem, dass Vorsicht geboten ist. Ohne offizielle Bestätigung besteht auch immer noch die Möglichkeit, dass es kein einziges dieser Bilder tatsächlich in die letztendlich spielbare Fassung von Call of Duty: WW2 schafft. Hier könnt ihr euch die Bilder ansehen, die der Reddit-Nutzer Imreally2good4u geteilt hat. Wenn euch Waffen-Verzierungen wichtig sind, seid vor Spoilern gewarnt.

Wie findet ihr die Bilder? Haltet ihr sie für final?

