Carrie Fisher - Verstorbene Schauspielerin hatte Auftritt in Dishonored

Carrie Fisher hatte einen Auftritt in Dishonored: Die Maske des Zorns.

Die erst kürzlich verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher verkörperte nicht nur Prinzessin Leia Organa in den Star Wars-Filmen, sondern hatte auch einen (versteckten) Auftritt in Dishonored: Die Maske des Zorns.

Daran hat jetzt Harvey Smith, der für das Spiel zuständige Game Director, in einem Tweet erinnert, der kurz auf seine Zusammenarbeit mit Fisher einging.

It's a little thing, but Carrie Fisher was gracious, funny and creatively open when we worked with her for a small role in #Dishonored. RIP.