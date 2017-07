Castlevania - 2. Staffel für Netflix-Serie angekündigt

Kaum ist die animierte Serie zu Castlevania auf Netflix gestartet, hat der Streaming-Anbieter schon eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Wie aus einem Tweet hervorgeht, befinden sich bereits acht neue Episoden in Arbeit.

Demnach hätte Season 2 doppelt so viele Folgen wie die erste Staffel. Hier ein kleiner Teaser:

Castlevania title sequence ?? 4 episodes now streaming, 8 more in the works pic.twitter.com/i7o6vdDQYi