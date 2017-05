Castlevania - Trailer: Erste Szenen aus der Netflix-Animationsserie

Donnerstag, 25. Mai 2017 um 13:00

Eine Netflix-Animationsserie auf Basis der Castlevania-Reihe war bereits Anfang des Jahres angekündigt worden, jetzt hat die Serie auch ein konkretes Release-Datum. Wie Netflix bekannt gegeben hat, startet die Castlevania-Serie am 7. Juli 2017. Die erste Staffel besteht aus vier Episoden, die jeweils 30 Minuten dauern sollen, Ende des Jahres soll dann eine zweite Staffel folgen.

Hauptcharakter ist das letzte Mitglied des Belmont-Clans, das dem Serien-Dauerbösewicht Dracula in einem düsteren Mittelalter-Setting den Garaus machen will. Die Handlung basiert laut den Machern auf Castlevnia 3: Dracula's Curse. Für die Story zeichnet Warren Ellis (u.a. Hellstorm, Marvel 2099) verantwortlich, die Produktion übernehmen die Frederator-Studios. Das amerikanische "R-Rating" lässt bereits darauf schließen, dass es in der Serie entsprechend blutig und erwachsen zur Sache gehen wird.

Der knapp eineinhalbminütige Trailer zeigt erste Szenen aus der Netflix-Animationsserie.