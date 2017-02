CoD: Infinite Warfare - Mit GameTube Zombies jagen & Modern Warfare Remastered gewinnen

Nachdem uns Call of Duty: Infinite Warfare: Zombies in Spaceland auf Gedeih und Verderb - vor allem Verderb - in einen von Hirnfressern verseuchten Vergnügungspark geworfen hat, geht's auf der PS4 seit dem 31. Januar dank Sabotage-DLC in einen grusligen Wald, in dem sich neben Zombies auch Bigfoot und ein Serienmörder herumtreiben sollen.

Wer Rave in the Redwoods nicht nur irgendwie überleben, sondern mit Stil meistern und gleichzeitig zwei planlosen Zombie-Opfern in spe helfen will, sollte sich jetzt bei GameTube bewerben! Die Jungs zocken am 5. Februar Zombies in Spaceland und Rave in the Redwoods und suchen noch nach Community-Unterstützung!

Weil der DLC zuerst auf der PS4 verfügbar ist, werden Fritz und Daniel auch dort Zombies jagen - den Code für Spiel und Season Pass stellen wir den Teilnehmern zur Verfügung. Außerdem gibt es für die Teilnehmer noch Call of Duty: Modern Warfare Remastered geschenkt.

Zocken und abräumen

Ruhm und Ehre sind der beste, aber nicht einzige Preis, der dabei errungen werden kann! Unter den Teilnehmern und Bewerbern verlosen wir zusätzlich coole CoD-Fanartikel wie Construction Sets, T-Shirts, Tassen, Gläser oder Power Banks. Außerdem spendieren wir den Teilnehmern Hauptspiel und Season Pass.

Die Glanzleistungen aus dem Zombie-Modus gibt's später als Video zu sehen - wer den Termin verpasst, kann Fritz und Daniel also mit Zeitverzögerung trotzdem beim verzweifelten Überlebenskampf beobachten.

Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel startet am 02.02.2017 endet am 04.02.2017 um 12:00 Uhr. Es werden je 2 PS4-Keys für Call of Duty: Infinite Warfare (Legacy Edition) und das DLC-Paket Sabotage verlost. Die Ziehung erfolgt am 04.02.2017 um 12:00 Uhr. Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar unter dem eingebetteten YouTube-Video oder diesem Facebook-Post. Mehrere Kommentare werden als eine einzelne Teilnahme gewertet. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Ein PlayStation 4, ein aktiver PSN-Plus-Account und ein Headset mit brauchbarem Mikro sind ebenfalls notwendig, um an der Community-Aktion teilzunehmen. Die Gewinner werden über die Kommentarfunktion bei Facebook und/oder YouTube informiert, die Keys dann per PN verschickt. Jeder Gewinner muss sich bis Samstag, den 04.02.2017 um 18:00 Uhr melden, damit GameTube ihm die Keys per PN zustellen kann (das Spiel dauert lange zum Herunterladen). Andernfalls wird ein neuer Gewinner gezogen. Adressdaten (Email und PSN-Name) werden nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Es werden keine Daten an Dritte weitergeben. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Facebook.

Call of Duty: Infinite Warfare - Gameplay-Trailer zur Zombie-Episode »Rave in the Redwoods«