Counter-Strike - Valve trainiert eine KI, die fleißig lernt, Cheater zu erkennen

Valve geht gegen Cheater vor, auch und gerade in Counter-Strike: Global Offensive. Um dem Problem zukünftig noch besser Herr werden zu können, befindet sich eine KI in der Entwicklung, die lernen kann. Sie wird darauf trainiert, Cheater zu erkennen und eine frühe Version der künstlichen Intelligenz wurde bereits in CS:GO implementiert. Die Ergebnisse seien vielversprechend, heißt es seitens Valve.

Statt sich auf ein Kopf an Kopf-Rennen mit den Entwicklern von Aimbots und Cheats einzulassen, setzt Valve also auf eine lernfähige KI. Das bringt allerdings andere Probleme mit sich:

"Der Prozess des Parsens, des Trainierens und des Klassifizierens von Spielerdaten stellt hohe Hardware-Anforderungen. Was bedeutet, dass du das von einer anderen Maschine als dem Server machen lassen willst. Und weil du nicht vorher weißt, wer eventuell diese Art von Cheat benutzen könnte, musst du die Matches überwachen, während sie stattfinden, aus allen zehn Perspektiven der Spieler."

"Es werden jeden Tag mehr als eine Million CS:GO-Matches gespielt."

Nichtsdestotrotz läuft wie gesagt bereits eine frühe Version der KI und bringt Ergebnisse, die an Overwatch, das eigentliche Anti-Cheat-Programm von Valve gemeldet werden. Da die bisherigen Resultate so vielversprechend seien, wolle man das System stetig erweitern und die Arbeit daran fortsetzen.

