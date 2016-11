Crackdown 3 - Ist laut Xbox-Boss immer noch in Entwicklung

Crackdown 3 befindet sich weiterhin in Entwicklung.

In letzter Zeit ist es ruhig geworden um Microsofts Crackdown 3. Deswegen kamen Gerüchte um eine mögliche Einstellung der Entwicklung auf, das Open-Wolrd-Actionspiel werde womöglich nicht mehr erscheinen.

Diesen Gerüchten erteilt Xbox-Chef Phil Spencer mit einem aktuellen Tweet aber eine Absage. General Manager Shannon Loftis von den Microsoft Game Studios und ihr Team würden weiterhin fleißig an Crackdown arbeiten, so Spencer. Er habe erst kürzlich eine Version des Spiels gesehen, die einen guten Eindruck mache.

@JoshLuck1995 Yep, saw a build the other day, looked good. One thing I love about CD, you know it from a single frame, look is iconic.