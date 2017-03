Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Sony zeigt erstmals Crash Bandicoot 2 Remastered

Crash Bandicoot: N Sane Trilogy

Vicarious Visions hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Jump'n'Run-Klassiker Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot: Warped in der Remaster-Collection Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zu bündeln. Hierbei wollen die Entwickler die Originale möglichst detailgetreu, gleichzeitig aber in technisch aufgefrischter Form nachbauen. Ein kürzlich veröffentlichtes Gameplay-Video unterstreicht diesen Anspruch.

Der Clip zeigt den Crash Bandicoot 2-Level Hang Eight, in dem wir einen Fluss stromaufwärts hüpfen müssen - vorbei an gefährlichen Strudeln und fleischfressenden Pflanzen. Wie ein Vergleich mit dem originalen Crash Bandicoot 2 zeigt, behält Vicarious Visions das Leveldesign bei, hübscht das Drumherum aber deutlich auf.

Check out the first gameplay of the 'Hang Eight' level from Crash Bandicoot 2, now fully remastered in the Crash Bandicoot N. Sane Trilogy! pic.twitter.com/JbhLrDLnnw