Crash Bandicoot - Neuer Teil der Reihe erscheint angeblich 2019

Im nächsten Jahr könnte ein neues Crash Bandicoot-Spiel erscheinen. Das behauptet zumindest Max Arguile, Licensing Manager beim Merchandise-Unternehmen GB Eye (via Nintendoeverything).

Die Brand Management-Firma DHX Brands hat vor Kurzem ihr neues "Licensing Source Book Europe" für Frühling 2018 veröffentlicht. Und darin findet sich auch ein Kommentar des besagten Insiders, der bereits wissen will, dass Publisher Activision einen Fünf-Jahres-Plan mit der Crash Bandicoot-Marke verfolge.

"Es wird ein weiteres (Crash Bandicoot)-Spiel im Jahr 2019 geben", schreibt Arguile. Das war's dann aber auch schon mit den angeblichen Infos zum Titel. Mehr Details gibt der Insider nicht von sich.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Release auf Switch & PC?

Der Licensing Manager behauptet zudem, dass Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, die PS4-Neuauflage der ersten drei Teile, ebenfalls für die Nintendo Switch und den PC erscheinen soll. Wann die beiden Ports auf den Markt hüpfen sollen, verrät Arguile aber nicht.

Bei all der aufkommenden Vorfreude sollte allerdings klar sein, dass es sich hierbei lediglich um Gerüchte handelt. Activision hat bisher weder ein neues Crash Bandicoot noch einen Port von N. Sane Trilogy für Nintendo Switch und PC angekündigt. Wir haben bei Activision nachgehakt, ob an den Gerüchten etwas dran ist.

Ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass Activision auch weiterhin an der Crash Bandicoot-Marke festhält. Schließlich feierte das Remake Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, das im letzten Jahr erschien, große Verkaufserfolge. Lange beanspruchte Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Platz eins der deutschen Verkaufscharts und war in Großbritanien nach Launch so erfolgreich wie zuletzt Uncharted 4.