Crash Bandicoot - PlayStation verschenkt PS4-Remaster in Retro-Hülle an Mitarbeiter

Mit der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bekommen die Fans des einstigen PlayStation-Maskottchens ein PS4-Remaster spendiert, mit dem das Spielgefühl der 1990er-Jahre wieder auflebt. Wer bei PlayStation US angestellt ist, bekommt aber noch eine Extra-Dosis Nostalgie verabreicht, denn in den USA bekommen PlayStation-Mitarbeiter das PS4-Remaster in einer PS1-Hülle geschenkt.

Auch die Entwickler von Naughty Dog wurden offenbar von PlayStation bedacht und bekamen die Neuauflage in einer Hartplastikhülle zugeschickt, die erfahrungsgemäß nur eine halbe Stunde überlebt, bevor jemand aus Versehen drauftritt. The Last of Us 2-Macher Neil Druckmann zeigte seine Version auf Twitter:

Gonna go play this TV game thing. pic.twitter.com/nWDkcxzLHR — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 1, 2017

Schon die Remaster-Sammlung der Wipeout Omega Collection gab es teilweise im Retro-Design. Da ist es dann doch sehr schade, dass uns Sony nicht die Möglichkeit gibt, das Crash Bandicoot-Remaster in einer Collector's Edition mit der PS1-Verpackung zu kaufen.

Vermisst ihr die PS1-Hüllen?