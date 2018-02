Bis zum Release von Crossing Souls dauert es nur noch wenige Tage, aber wer sich das kommende Action-Adventure aus dem Hause Devolver Digital schon vorab anschauen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Ab sofort steht eine kostenlose Demo zum Debüt der spanischen Entwickler von Fourattic im PlayStation Store bereit.

In Crossing Souls schlüpfen wir in die Rolle von fünf Teenagern, die im Kalifornien von 1986 die Leiche eines Archäologen entdecken und ein mächtiges Artefakt in die Hände bekommen. Wir wechseln ständig zwischen den Charakteren, um ihre besonderen Fähigkeiten zum Lösen von Rätseln zu nutzen oder gehen durch die Kräfte des "Duat Stone" in das Jenseits überzugehen.

Der Download der Demo benötigt 769 MB auf der Festplatte und umfasst in etwa die erste Stunde des Spiels. Crossing Souls erscheint am 13. Februar 2018 für PS4, PS Vita und PC.