PS4 & Xbox One - Crossplay in Fortnite offenbar heimlich eingeführt, Spieler sammeln Beweise

Crossplay ist bereits auf Minecraft und Rocket League möglich - allerdings nur zwischen Spielern, die auf der Xbox One, der Nintendo Switch und dem PC spielen. Sony hingegen stellt sich quer und erlaubt es PS4-Spielern bislang nicht, mit Besitzern der anderen Plattformen gemeinsam zu spielen. Eigentlich.

Spieler von Fortnite behaupten nun, dass das Crossplay-Feature still und heimlich für Epics Koop-Survival-Spiel eingeführt wurde: Crossplay zwischen PS4- und Xbox One-Spielern sei in Fortnite möglich.

Entsprechende Beweise finden sich im Fortnite-Subreddit (via Eurogamer). Reddit-User PRE_-CISION-_ berichtet, bei einer Partie Fortnite auf der PS4 von einem Spieler mit einem "ungewöhnlichen Gamer-Tag", nämlich "zCypher Nine", getötet worden zu sein. Der Gamer-Tag verfügt über ein Leerzeichen, die bei PSN-Namen nicht erlaubt sind. Anschließend habe PRE_-CISION-_ zuerst auf der PS4 nach dem Usernamen gesucht, indem er anstatt des Leerzeichens einen Unterstrich eingetippt habe, um zu überprüfen, ob es sich bei dem Gamer-Tag nicht vielleicht um einen Glitch gehandelt habe.

Jedoch sei er auf der PS4 auf kein Ergebnis gestoßen. Danach habe er den Namen "zCypher Nine" stattdessen auf Xbox Live gesucht und das Profil des Spielers gefunden. Hierzu hat der Reddit-User Screenshots auf Imgur hochgeladen.

Einen weiteren Beweis für Crossplay zwischen PS4 und Xbox One bei Fortnite liefert Reddit-User PyroBlack76, der berichtet, gemeinsam mit seinem Sohn gespielt zu haben, wobei er auf der Xbox One und sein Kind auf der PS4 unterwegs gewesen sei.

Unseren letzten Berichten nach hat Microsoft noch mit Sony über Crossplay verhandelt, sich aber noch nicht mit dem Konzern einigen können. Wir haben sowohl Microsoft als auch Sony um ein Statement gebeten und berichten, sofern wir etwas Neues erfahren.