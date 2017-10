Cuphead - Jump&Run legt Verkaufs-Raketenstart hin

Satte sieben Jahre war Cuphead in Entwicklung. Wie es aussieht, hat sich die harte Arbeit für die Macher ausgezahlt. So hat der Plattformer im kultigen Fleischer-Cartoon-Stil nicht nur in unserem GamePro-Test eine hohe Wertung abgesahnt, sondern kürzlich auch die auch Steam-Charts aufgewirbelt, wie unsere Kollegen von der GameStar berichteten.

Laut StudioMDHR wanderte Cuphead in den ersten zwei Wochen nach Release über 1 Million mal (PC und Xbox One) über die digitale Ladentheke und hat damit einen beeindruckenden Launch hingelegt. Auf der Website heißt es:

"Wir haben über die letzten Jahre unermüdlich daran gearbeitet, ein Spiel zu liefern, das unserer Vision treu bleibt und wir sind aufgeregt, dass so viele Leute aus der ganzen Welt Cuphead spielen - das macht es wirklich wert."

Das Spiel erschien am 29. September 2017 in Europa, den USA und Japan.