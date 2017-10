Cuphead - Zahlreiche dreiste Kopien des Spiels bereits jetzt im Android-Store aufgetaucht

Der Release von Cuphead ist noch nicht einmal zwei Wochen her, da häufen sich im Google Play Store für Android bereits zahlreiche Kopien. Dieser Vorgang stellt zwar an sich leider keine Seltenheit dar, in diesem Fall sorgt jedoch das fast schon beeindruckende Maß an Dreistigkeit für hochgezogene Augenbrauen.

So tummeln sich im Google Play Store derzeit zahlreiche Apps, die mit der Spielerfahrung und den originalen Hauptfiguren des Xbox One- und PC-Titels von Studio MDHR werben. Das Gameplay der tatsächlichen Apps fällt aber nicht einmal annähernd so aus wie im Original. Im besten Fall erwartet euch ein Super Mario Run-Klon, im schlimmsten ein unendlicher Ladebildschirm, der euch kontinuierlich mit Werbung bombardiert.

Auch der Zeitpunkt der Erscheinung lässt die Unverfrorenheit der Verantwortlichen hinter diesen Klonen ans Tageslicht kommen. Denn in Anbetracht dessen, dass selbst "Spiele" dieser Art nicht innerhalb so weniger Tage geschaffen werden können, müssten die Grafiken schon seit einiger Zeit geklaut und bearbeitet worden sein. Und tatsächlich tauchten einige dieser Apps bereits vor dem Hauptspiel auf.

Kombiniert mit dem Fakt, dass alle diese Apps mit einer Flut an Werbeeinblendungen daherkommen, kann also geschlussfolgert werden, ein befriedigendes Spielerlebnis nie zu den Zielen der Entwicklung zählte. Stattdessen handelt es sich hier um einen (laut Downloadzahlen leider effektiven) Betrugsversuch, um möglichst einfach aus dem Ideenreichtum einer fremden Marke Kapital zu schlagen.

Doch nicht einmal dabei haben sich die Diebe sonderlich viel Mühe gegeben. Die Beschreibungstexte unter den Apps sind mit zahlreichen Rechtschreibfehlern gespickt. Aussagen wie "Cuphead ist back angain" zementieren diesen Eindruck. In einem besonders harten Fall ist sogar der Name der App falsch geschrieben.

Da jeder Download die Geldsäcke der Diebe etwas mehr füllt, können wir euch nur davon abraten, den Speicher eures Smartphones mit diesen Werbepaketen zu belasten. Ein einfacher Blick zur Belustigung schadet hingegen nicht.

Wenn ihr in den Genuss des Originals kommen wollt, könnt ihr dies seit dem 29. September auf Xbox One und PC tun. PS4 Spieler hingegen werden auch in Zukunft nicht versorgt werden.