Cuphead - Spieler beendet das bockschwere Run&Gun, ohne Schaden zu nehmen

Wie bereits im Vorfeld bekannt war, würde Cuphead für Xbox One und PC ein schweres Spiel werden. Das Run&Gun, das vor allem durch seinen eindrucksvollen Cartoon-Stil für Aufsehen sorgte, sollte euch in fordernden Bosskämpfen und Platformer-Einlagen einiges an Können abverlangen. Am 29. September ist es nach langer Wartezeit nun endlich erschienen.

Wie der Youtuber Aeraloth nun aber unter Beweis stellte, kann das Indie-Spiel, das leider nicht mehr für PS4 erscheinen wird, aber durchaus gemeistert werden, und dass sogar, ohne nur ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Aeraloth hat sich bereits in der Vergangenheit durch "perfekte" Walkthroughs in Spielen wie Dark Souls 3 oder The Surge ausgezeichnet. Den Durchlauf von Cuphead wollen wir euch dabei natürlich nicht vorenthalten.

Hättet ihr den spielbaren Indie-Cartoon gerne auf der PS4 gesehen? Oder reizt euch der Titel eher weniger?