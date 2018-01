Um den Soundtrack von Cyberpunk 2077 brauchen wir uns wohl keine Sorgen zu machen. Brian Mantia und Melissa Reese sind unter anderem für ihre Zusammenarbeit mit der Rockband Guns 'n Roses bekannt und haben nun beide auf ihrer IMBD-Seite (Mantia, Reese) bestätigt, an der Musik des neuen CD Projekt Red-Spiels zu werkeln.

Neben ihrer gemeinsamen Arbeit mit Axel Rose und Co. zeichnen die beiden Musiker für die Soundtracks diverser Videospiele verantwortlich. Mantia und Reese haben ihre Arbeit unter anderem in die Superheldenspiele Infamous 2 und Infamous: Second Son fließen lassen. Letztere war außerdem als Sängerin am Bloodborne-Soundtrack beteiligt.

Bislang gibt es nur wenig Infos zu Cyberpunk 2077. Aktuellen Gerüchten zufolge soll das Sci-Fi-Rollenspiel der The Witcher 3-Macher aber mit einem neuen Gameplay-Trailer auf der E3 2018 gezeigt werden und sogar eine spielbare Demo erhalten.