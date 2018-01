Lange Zeit war es still um das neue Projekt der Witcher 3-Entwickler CD Projekt Red. Jetzt ist Cyberpunk 2077 mit einem lauten "Beep" aus dem Dornröschenschlaf erwacht und Gerüchten zufolge wird sogar eine spielbare Demo zum Sci-Fi-Rollenspiel auf der E3 2018 präsentiert werden. Auch ein neuer Trailer soll in einer der großen Pressekonferenzen, die vor offiziellem Beginn der Videospielmesse stattfinden, gezeigt werden.

Das berichten unsere polnischen Kollegen des Videospiel-Magazins GRY Online (via Resetera) und beziehen sich dabei auf zwei voneinander unabhängige Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollen. Demnach erhalten Journalisten exklusiv die Chance, an der Präsentation einer spielbaren Demo von Cyberpunk 2077 teilzuhaben.

Cyberpunk 2077 - Kommen Screenshots & Gameplay-Szenen im Sommer 2018?

Das ist eine spannende Entwicklung in der Gerüchteküche um Cyperpunk 2077, denn bisher sind wir davon ausgegangen, dass nur eine Tech-Demo existiert, die das Spiel in einem sehr frühen Zustand und ohne Objekte, einzelne Missionen etc. zeigt.

Dass die Fachpresse zur E3 anscheinend bereits in einigen Monaten eine spielbare Demo des langersehnten Sci-Fi-RPGs vorgesetzt bekommt und dadurch sicherlich auch endlich mehr Gameplay-Aufnahmen und Screenshots zu Cyberpunk 2077 ans Licht der Öffentlichkeit treten, dürfte bei vielen Spielern für Vorfreude sorgen.

Mehr: Cyberpunk 2077 - CD Projekt Reds neuer Titel wird teurer als The Witcher 3

Offiziell bestätigt sind die spielbare Demo und der neue Trailer zu Cyberpunk 2077 für die E3 2018 in Los Angeles zwar noch nicht. Die anhaltenden Gerüchte von unterschiedlichen Quellen lassen uns allerdings hoffen, dass wir schon bald mehr zum vielversprechenden neuen Spiel der Witcher 3-Macher zu sehen bekommen.