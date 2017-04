Für Cyberpunk 2077 hat sich der polnische Publisher CD Projekt RED die Wortrechte an dem Begriff "Cyberpunk" gesichert.

In einem Tweet erklärt Publisher CD Projekt RED offiziell, wieso sich das Studio die Wortrechte an dem Begriff "Cyberpunk" gesichert hat. Bereits vor zwei Tagen wurde bekannt, dass der Entwickler von Cyberpunk 2077 nicht nur in den USA, sondern auch in Europa die Rechte an dem Wort besitzt. Laut der offiziellen Erklärung geht es dem Studio darum, ihre harte Arbeit zu schützen und bezeichnet das Vorgehen als Selbstschutzmaßnahme.

Information about Cyberpunk trademark. pic.twitter.com/4mufRCp9Gf — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) April 6, 2017

Cyberpunk 2077 soll ein massives Projekt sein, in dem bereits viele Ressourcen stecken. Sollten Erweiterungen oder gar ein weiterer Teil des Spiels entwickelt werden, möchte das Unternehmen nicht mit Einschränkungen in der Namensgebung konfrontiert werden. Beispielsweise hätte CD Projekt RED ohne die Wortrechte nicht die Möglichkeit, Spiele mit den Titeln Cyberpunk 2 oder Cyberpunk 2078 zu entwickeln, sollten die Namen in der Zwischenzeit für andere Titel weiterer Publisher entwickelt werden.

Weiterhin erklärte das polnische Unternehmen, dass es sich hierbei um ein Markenrecht handelt und nicht um ein Urheberrecht oder Patent. Das bedeutet nicht, dass anderen Entwicklern die Verwendung des Cyberpunk-Genres oder -Settings verwährt sei. Lediglich der Titelname darf den Begriff nicht beinhalten, um Spieler nicht zu verwirren. In der Spielbeschreibung darf der Begriff trotzdem verwendet werden.

Cyberpunk soll das bisher größte Spiel des The Witcher-Studios werden. Bereits im September gab das Studio bekannt, dass an dem Projekt zeitweise mehr Entwickler beteiligt waren als an The Witcher 3. Wie lange wir noch auf Cyberpunk 2077 warten müssen, kann nicht gesagt werden, denn ein offizielles Releasedatum wurde noch nicht bekannt gegeben.