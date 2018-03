Cyberpunk 2077 - Release auch für PS5 & Xbox One-Nachfolger?

Cyberpunk 2077 wurde bereits im Mai 2012 angekündigt. Aber auch nachdem sich Entwickler CD Projekt RED auf Twitter mit einem verhaltenen "Piep" auf Twitter zurückmeldete, bleiben Updates zum kommenden RPG nach wie vor aus.

Im Rahmen des Pareto Securities' Gaming Seminars 2018 geben die Entwickler zwar keine handfesten Infos zu Cyberpunk 2077 bekannt, schrauben die Erwartungen allerdings weiter in die Höhe. So ist Cyberpunk 2077 laut CEO Adam Kicinski und CFO Piotr Nielubowicz nicht nur ambintionierter als The Witcher 3, sondern könnte auch von der Power der kommenden Konsolengeneration profitieren (via Gamingbolt).

Diese Vermutung lässt eine Folie einer Präsentation aufkommen, die die Macher auf dem Pareto Securities' Gaming Seminar gezeigt haben. Cyberpunk 2077 werde mit den "Technologien der aktuellen und nächsten Generation" entwickelt, heißt es dort. Das RPG könnte demnach als Cross-Generation-Spiel sowohl für PS4 und Xbox One als auch für die PS5 und den Xbox One-Nachfolger erscheinen, und damit ein noch größeres Publikum erreichen.

Kommt die PS5 2020?

Analyst rechnet mit einem Release in zwei Jahren

Das ist bislang aber nur reine Spekulation. Dass Cyberpunk 2077 für die "nächste Generation" entwickelt werde, könnte auch bedeuten, dass sich die Entwickler zukünftige PC-Technologie zunutze machen.

Cyberpunk 2077 wartet noch auf sein offizielles Release-Datum, zu dem wir womöglich erst 2019 genaue Infos erhalten. Immerhin scheint die Entwicklung des Sci-Fi-Spiels gute Fortschritte zu machen. Die Engine sei bereits voll funktionsfähig.

Gameplay gibt es ebenfalls noch nicht, aktuellen Gerüchten zufolge könnte uns auf der E3 2018 aber nicht nur ein neuer Gameplay-Trailer, sondern auch eine spielbare Demo erwarten.